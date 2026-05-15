Chissà se vado in galera | le chat della cardiochirurga Bergonzoni sul trapianto di cuore del bambino morto a Napoli
Le conversazioni tra una cardiochirurga e altri professionisti coinvolti nel trapianto di cuore su un bambino deceduto a Napoli sono state rese note tramite screenshot raccolti dalla Procura. Nei messaggi si fa riferimento al fatto che l’organo era conservato nel ghiaccio secco, ma l’intervento è proseguito senza che il cardiochirurgo si fermasse. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario, mentre le indagini si concentrano sui dettagli delle operazioni e sulle decisioni prese durante l’intervento.
Gli screenshot acquisiti dalla Procura raccontano che l'organo da trapiantare era inglobato nel ghiaccio secco, ma l'équipe avrebbe continuato l'intervento senza fermare il cardiochirurgo Oppido. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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