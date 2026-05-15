Chelsea-Manchester City Finale FA Cup 16-05-2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Il prossimo 16 maggio alle 16:00 si terrà la finale della FA Cup tra Chelsea e Manchester City. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote dei bookmaker indicano favoriti i Citizens, che cercano di avvicinarsi all’Arsenal nella corsa al titolo nazionale. La sfida si preannuncia aperta, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare il trofeo. Il match si svolgerà allo stadio di Londra, davanti a un pubblico che attende con entusiasmo l’appuntamento.
Le quote antepost dei bookmaker suggeriscono che la rincorsa del Manchester City all’Arsenal difficilmente avrà esito positivo, ma battendo il Chelsea sabato pomeriggio a Wembley la squadra di Guardiola si aggiudicherebbe un altro trofeo dopo la EFL Cup messa in bacheca quasi due mesi fa sconfiggendo proprio i Gunners. Per i Blues invece non solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
CHELSEA vs MANCHESTER CITY - Final Emirates FA Cup 2026 | Full Match All Goals | Pes 21 Gameplay
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