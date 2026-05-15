Chanel Totti vince Pechino Express 2026 | Fiero di te il messaggio di papà Francesco

Da corrieretoscano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale di Pechino Express 2026, la coppia composta da Chanel Totti e Filippo Laurino, conosciuti come i ‘Raccomandati’, si è aggiudicata la vittoria, superando le favorite DJ, formate da Jo Squillo e Michelle Masullo. La sfida conclusiva ha visto i due concorrenti affrontare l’ultima prova, portando a casa il risultato decisivo. La vittoria è stata comunicata sui social, dove un messaggio di incoraggiamento è stato pubblicato dal padre di Chanel.

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Colpo di scena nella finale di Pechino Express 2026: a conquistare la vittoria sono stati Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia dei ‘Raccomandati’, che ha superato nell’ultima sfida le favorite DJ, formate da Jo Squillo e Michelle Masullo. La finalissima del reality, andata in onda su Sky e NOW, ha chiuso un viaggio lungo oltre 5mila chilometri tra Bali, Cina e Giappone, tra prove estreme, imprevisti e continui ribaltamenti. Nel corso dell’ultima tappa le coppie si sono sfidate tra prove di sumo, lanci nel vuoto, enigmi e gare di precisione nel cuore del Giappone, fino al traguardo finale nel tempio di Ninna Ji a Kyoto. Decisivo il finale di gara, con le DJ che hanno accusato stanchezza proprio negli ultimi minuti, mentre Chanel Totti e Filippo Laurino sono riusciti a completare la corsa in testa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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