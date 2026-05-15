Nella finale di Pechino Express 2026, la coppia composta da Chanel Totti e Filippo Laurino, conosciuti come i ‘Raccomandati’, si è aggiudicata la vittoria, superando le favorite DJ, formate da Jo Squillo e Michelle Masullo. La sfida conclusiva ha visto i due concorrenti affrontare l’ultima prova, portando a casa il risultato decisivo. La vittoria è stata comunicata sui social, dove un messaggio di incoraggiamento è stato pubblicato dal padre di Chanel.

Colpo di scena nella finale di Pechino Express 2026: a conquistare la vittoria sono stati Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia dei ‘Raccomandati’, che ha superato nell’ultima sfida le favorite DJ, formate da Jo Squillo e Michelle Masullo. La finalissima del reality, andata in onda su Sky e NOW, ha chiuso un viaggio lungo oltre 5mila chilometri tra Bali, Cina e Giappone, tra prove estreme, imprevisti e continui ribaltamenti. Nel corso dell’ultima tappa le coppie si sono sfidate tra prove di sumo, lanci nel vuoto, enigmi e gare di precisione nel cuore del Giappone, fino al traguardo finale nel tempio di Ninna Ji a Kyoto. Decisivo il finale di gara, con le DJ che hanno accusato stanchezza proprio negli ultimi minuti, mentre Chanel Totti e Filippo Laurino sono riusciti a completare la corsa in testa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Chanel Totti vince Pechino Express 2026: “Fiero di te”, il messaggio di papà Francesco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chanel Totti a Pechino Express: Nel mio zaino non può mancare il gel sopracciglia

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Francesco Totti celebra la vittoria della figlia Chanel a Pechino Express: “Sono fiero di te”

Leggi anche: Chanel a Pechino Express rifiuta di sfruttare il cognome di papà Francesco Totti e conquista il pubblico

Chanel Totti vince #PechinoExpress con Filippo Laurino: trionfano 'I Raccomandati' #ASRoma x.com

Pechino Express - L'Estremo Oriente: vincono I Raccomandati, Chanel Totti e Filippo LaurinoI Raccomandati, Chanel Totti e Filippo Laurino, vincono Pechino Express - L'Estremo Oriente, la reazione della coppia alla vittoria e delle Dj, classificate seconde. comingsoon.it

Pechino Express: Chanel Totti e Filippo Laurino conquistano l'ultima edizione del realitySi é concluso l'appuntamento con il realty Pechino Express – L'estremo Oriente e sono stati Chanel Totti e Filippo ... alfemminile.com