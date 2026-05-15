Chanel Totti le riflessioni dopo Pechino Express | Partiti ‘raccomandati’ tornati più veri

Dopo aver partecipato a Pechino Express, Chanel Totti e Filippo Laurino, conosciuti come “I Raccomandati”, hanno condiviso alcune riflessioni sull’esperienza. La coppia ha dichiarato di essere partita con raccomandazioni, ma di essere tornata con una maggiore autenticità. La loro presenza nel programma ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alla spontaneità e al sorriso con cui hanno affrontato le sfide. La loro vittoria ha lasciato un segno tra gli spettatori, che hanno apprezzato la loro semplicità.

Chanel Totti e Filippo Laurino, ovvero “I Raccomandati”, non hanno solo vinto Pechino Express, ne sono usciti come due personaggi amatissimi dal pubblico che, con la loro simpatia e spontaneità, hanno conquistato tanti consensi. Per loro, giovanissimi (Chanel ha compiuto proprio in questi giorni. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati) su Pechino Express 2026: “Molto più faticoso di come sembra” – IntervistaChanel Totti e Filippo Laurino, formano la coppia de “I Raccomandati” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione...

Pechino Express, Chanel Totti festeggia la vittoria: Ma ho barato sullo zainoChanel Totti vince Pechino Express 2026 e svela un retroscena: Ho barato sullo zaino di Filippo. Le parole dopo la vittoria e il racconto dell’esperienza nel reality. movieplayer.it

Chanel Totti vince Pechino Express 2026: la raccomandata che non si è fatta raccomandare da nessunoLa coppia formata dalla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi e dal suo migliore amico ha vinto la tredicesima edizione del reality. Una vittoria che spazza via i pregiudizi, celebrata dai genitori ... diregiovani.it