Il 15 maggio 2026 si è tenuta l’Assemblea Generale della CGIL di Benevento, convocata insieme alle assemblee di tutte le federazioni di categoria della stessa organizzazione. Durante l’incontro è stata annunciata l’avvio di una campagna di raccolta firme riguardante due proposte di legge di iniziativa popolare. La decisione di promuovere questa iniziativa arriva a seguito di una riunione che ha coinvolto rappresentanti di diverse categorie e settori.

Si è svolta oggi, 15 maggio 2026, l’Assemblea Generale della CGIL di Benevento, convocata congiuntamente alle Assemblee Generali di tutte le Federazioni di Categoria della CGIL. Un’assemblea molto partecipata, con la presenza di tantissime delegate e delegati provenienti dai luoghi di lavoro, che hanno animato un confronto importante, concreto e appassionato sui temi centrali dell’iniziativa sindacale della CGIL. Federico Paganelli ha condiviso con l’assemblea le preoccupazioni dell’equipaggio per il rischio concreto di essere bloccati nelle prossime ore, pur trovandosi in acque internazionali. Al tempo stesso, ha ribadito con grande forza la volontà di tutta la Flotilla di non demordere e di proseguire la propria missione umanitaria e di pace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CGIL Benevento: avviata la campagna di raccolta firme sulle due proposte di legge di iniziativa popolare

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