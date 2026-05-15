Cercano di prendere la patente a Como senza parlare italiano con l' aiutino | denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati a Como per aver cercato di ottenere la patente di guida senza parlare italiano e con un aiuto illecito. Durante l’attesa per il test, i due si muovevano nervosamente, toccandosi l’orecchio e parlando sottovoce tra loro. Le autorità hanno identificato comportamenti sospetti e li hanno fermati prima di sostenere l’esame, scoprendo che avevano tentato di sfruttare metodi illeciti per superare la prova. La vicenda è al momento in fase di indagine.

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