Cercano di prendere la patente a Como senza parlare italiano con l' aiutino | denunciati due uomini

Da quicomo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati denunciati a Como per aver cercato di ottenere la patente di guida senza parlare italiano e con un aiuto illecito. Durante l’attesa per il test, i due si muovevano nervosamente, toccandosi l’orecchio e parlando sottovoce tra loro. Le autorità hanno identificato comportamenti sospetti e li hanno fermati prima di sostenere l’esame, scoprendo che avevano tentato di sfruttare metodi illeciti per superare la prova. La vicenda è al momento in fase di indagine.

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Continuavano a toccarsi l’orecchio e a parlare a bassa voce mentre aspettavano di iniziare il quiz per la patente. Un comportamento che, insieme alle difficoltà nel comprendere l’italiano durante l’appello, ha fatto nascere più di un sospetto alla Motorizzazione Civile di Como.E così quella che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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