Cercano di prendere la patente a Como senza parlare italiano con l' aiutino | denunciati due uomini

Da quicomo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati denunciati a Como dopo aver tentato di ottenere la patente di guida utilizzando un metodo illecito. Durante l’attesa per sostenere l’esame, i due si sono comportati in modo sospetto, toccandosi frequentemente l’orecchio e parlando sottovoce tra loro. Nonostante le verifiche delle autorità, non sono stati trovati in possesso di documenti ufficiali o altre prove che potessero giustificare il loro comportamento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la vicenda.

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Continuavano a toccarsi l’orecchio e a parlare a bassa voce mentre aspettavano di iniziare il quiz per la patente. Un comportamento che, insieme alle difficoltà nel comprendere l’italiano durante l’appello, ha fatto nascere più di un sospetto alla Motorizzazione Civile di Como.E così quella che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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