Cercano di prendere la patente a Como senza parlare italiano con l' aiutino | denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati a Como dopo aver tentato di ottenere la patente di guida utilizzando un metodo illecito. Durante l’attesa per sostenere l’esame, i due si sono comportati in modo sospetto, toccandosi frequentemente l’orecchio e parlando sottovoce tra loro. Nonostante le verifiche delle autorità, non sono stati trovati in possesso di documenti ufficiali o altre prove che potessero giustificare il loro comportamento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Continuavano a toccarsi l’orecchio e a parlare a bassa voce mentre aspettavano di iniziare il quiz per la patente. Un comportamento che, insieme alle difficoltà nel comprendere l’italiano durante l’appello, ha fatto nascere più di un sospetto alla Motorizzazione Civile di Como.E così quella che. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT! Sullo stesso argomento Como, cercano di rubare un motorino davanti alla Questura: due uomini denunciatiComo, 12 maggio 2026 – Cercano di rubare un motorino parcheggiato davanti alla Questura, vengono visti dagli agenti e denunciati. BOJAN HA UN RUOLO FONDAMENTALE NEL BARÇA, E POCHI LO SANNO Il Barça è un mondo unico, un modo di vivere il calcio, tanto che cercano sempre di tenere dentro figure storiche del club, come Deco che fa il DS o Belletti, quello che decise la final x.com I miei suoceri cercano di manipolare mio marito reddit Cercano di imbarcare la nonna morta in sedia a rotelle su volo EasyJet: aereo bloccato prima del decolloVolo EasyJet da Malaga a Londra bloccato prima del decollo dopo i sospetti dei passeggeri su un’anziana in sedia a rotelle poi risultata deceduta. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it ... fanpage.it