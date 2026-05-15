Cento barche e yacht non dichiarati al fisco tutti di residenti in Italia La scoperta della finanza | valgono 48 milioni di euro

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guardia di finanza ha individuato 100 imbarcazioni, tra barche e yacht, non dichiarate al fisco, tutte di residenti italiani. Il valore complessivo delle imbarcazioni sequestrate si aggira intorno ai 48 milioni di euro. La scoperta è avvenuta attraverso verifiche che hanno riguardato sia la registrazione delle imbarcazioni che le modalità di ormeggio in porti turistici di alto livello. Nella maggior parte dei casi, il possesso di una bandiera straniera o di un ormeggio esclusivo non ha impedito i controlli fiscali.

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Una bandiera straniera o l'ormeggio in un porto turistico esclusivo non bastano per sfuggire ai controlli del fisco. Cento imbarcazioni riconducibili a persone residenti in Italia operavano in acque nazionali con bandiere estere ed erano sconosciute al fisco italiano. È quanto scoperto dal. 🔗 Leggi su Today.it

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