C' è vita oltre il lavoro | generazioni a confronto
Negli ultimi anni si sono verificati cambiamenti significativi nel modo in cui le diverse generazioni vivono e interpretano il lavoro. Le nuove modalità contrattuali e l'organizzazione del tempo sono solo alcuni aspetti di questa evoluzione. Le differenze tra le generazioni si manifestano anche nelle aspettative e nelle priorità, portando a un confronto tra chi ha iniziato a lavorare in epoche diverse. Questa trasformazione evidenzia come il rapporto con la professione sia mutato, andando oltre la semplice attività lavorativa.
Il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione profonda, che non riguarda solo le forme contrattuali o l’organizzazione del tempo, ma investe il significato stesso attribuito al lavoro. A cambiare, in modo sempre più evidente, è soprattutto lo sguardo delle nuove generazioni. Per chi oggi ha meno di quarant’anni, infatti, lavorare sembra non aderire più perfettamente all’idea di sacrificio o di realizzazione identitaria esclusiva. A dirlo sono i dati della ricerca-azione Maledetta Primavera, promossa Generazioni Legacoop Bologna con il contributo di Legacoop Bologna e il supporto metodologico di Sociolab. Secondo lo studio, in Italia convivono oggi nel mercato del lavoro almeno quattro generazioni, portatrici di valori, aspettative e priorità differenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Generazioni a confronto sul Natale
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