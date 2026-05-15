CdS – Alisson Atubolu o De Gea | la Juve alla ricerca di un portiere esperto

Secondo quanto riportato dal Corriere, la Juventus sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere nella prossima stagione. La scelta principale sembra ricadere tra Alisson e altri candidati come Atubolu e De Gea, anche se le preferenze dell’allenatore sono chiare. La società sta lavorando per definire la situazione e cercare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra, con un occhio di riguardo verso portieri con esperienza. La decisione finale dovrebbe essere comunicata a breve.

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