CdS – Alisson Atubolu o De Gea | la Juve alla ricerca di un portiere esperto
Secondo quanto riportato dal Corriere, la Juventus sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere nella prossima stagione. La scelta principale sembra ricadere tra Alisson e altri candidati come Atubolu e De Gea, anche se le preferenze dell’allenatore sono chiare. La società sta lavorando per definire la situazione e cercare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra, con un occhio di riguardo verso portieri con esperienza. La decisione finale dovrebbe essere comunicata a breve.
2026-05-15 08:42:00 Arrivano conferme dal Corriere: TORINO – O Alisson o poco altro. Luciano Spalletti ha le idee chiare su chi difenderà la porta nella prossima stagione, almeno nelle condizioni ideali. Perché la Juventus ha bisogno di fare un salto di qualità, non di migliorare lievemente – e a caro prezzo – per poi rischiare una contestazione al minimo errore. Ovverosia quello che è successo a Michele Di Gregorio nel corso degli ultimi anni: arrivato per 18 milioni, tutto incluso, ha portato alla risoluzione consensuale di Wojciech Szczesny che aveva ancora un anno di contratto a 6,5 milioni netti. Rompere l’accordo era costato tantissimo (cioè il 90% della sua retribuzione annua). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Sullo stesso argomento
Calciomercato Juve, caccia al nuovo portiere: da Alisson a De Gea, pro e contro degli obiettivi e la lista aggiornatadi Luca FiorettiCalciomercato Juve: le strategie per blindare la porta con i vertici che valutano attentamente svariati profili per il prossimo...
De Gea Juve, non tramonta questa suggestione per la prossima stagione: il portiere della Fiorentina non è l’unico nome in listadi Redazione JuventusNews24De Gea Juve, la dirigenza studia il clamoroso arrivo dell’esperto portiere per rinforzare al meglio la rosa a disposizione...
CdS, Salvione: Alisson ha confermato le sue qualità! De Bruyne? Lo vorrei sempre in campoPasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di Napoli Talk sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ... tuttonapoli.net
CDS - Non solo Vicario, all'Inter piace anche Atubolu del Friburgo per il dopo SommerMentre la pista Vicario resta il sogno, l'Inter valuta concretamente le alternative per il dopo Sommer. Da segnalare anche Noah Atubolu, 23enne portiere del Friburgo, considerato dagli scout ... napolimagazine.com