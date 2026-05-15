Nella città si terrà un incontro al Palazzo del Turismo dedicato alla sicurezza, con un focus sul nuovo piano di intervento. Durante l’appuntamento, si affronteranno domande riguardanti l’impatto del piano sulla protezione delle famiglie e si discuterà dei rischi specifici del territorio che saranno analizzati dagli esperti presenti. L’obiettivo è fornire informazioni chiare e dettagliate sui cambiamenti previsti e sulle misure di prevenzione adottate per migliorare la sicurezza cittadina.

? Domande chiave Come influisce il nuovo piano sulla sicurezza della tua famiglia?. Quali rischi specifici del territorio verranno analizzati dagli esperti?. Chi sono i tecnici che spiegheranno i segnali di allerta?. Cosa deve fare ogni cittadino per collaborare con la Protezione Civile?.? In Breve Incontro giovedì 21 maggio ore 21 al Palazzo del Turismo di Via Mancini 24. Partecipano l'assessore Alessandro Uguccioni, il dirigente Baldino Gaddi e il coordinatore Francesco Gaia. Interverranno Carlo Zecchin, Mario Sala e il geologo Pietro Cucci per aspetti tecnici. Progetto finanziato tramite bando Coop Alleanza 3.0 per la gestione rischi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cattolica: appuntamento al Palazzo del Turismo per la sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Festa al Palazzo del Turismo per i nuovi nati: Riccione li accoglie con la Chiave della gentilezzaDurante l’incontro, a ciascun bambino e bambina è stata consegnata la “Chiave della gentilezza”, simbolo di accoglienza e appartenenza alla comunità,...

Imprese del commercio e turismo fanno rete, a Cattolica nasce una nuova associazioneRealtà che riunisce operatori del commercio e del turismo con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le attività economiche della città e...

Diritto alla privacy e informazione, incontro al Palazzo del TurismoCesenatico domani ospiterà un interessante incontro di formazione sul tema ’Diritto alla privacy e diritto all’informazione’, organizzato dall’Ordine Giornalisti e dalla Fondazione Giornalisti ... ilrestodelcarlino.it