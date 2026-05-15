Dopo aver partecipato alla trasmissione televisiva «Amici», una giovane cantante ha deciso di pubblicare il suo primo EP. L’artista ha spiegato di sentire di avere due anime, legate sia all’Italia che alla Spagna. La sua esperienza nel programma ha rappresentato un momento importante della sua carriera, e ora si prepara a presentare le sue nuove canzoni. L’EP segna il suo debutto ufficiale nel mondo discografico, segnando un passo significativo nel suo percorso artistico.

L’INTERVISTA. Dopo l’intensa esperienza televisiva di ««Amici», la giovane cantante lancia il suo primo Ep. A tu per tu con Caterina Lumina, la cantante di 22 anni originaria di Bergamo e trapiantata a Minorca, in Spagna, che con la partecipazione al talent di Canale 5 «Amici» sta coronando il suo sogno: «Poter proporre al pubblico i miei brani, condividere le emozioni. Fin da piccola, dai 5 anni, amo cantare, ma l’avevo sempre fatto in una dimensione molto personale, privata. Partecipare al programma di Maria De Filippi è stato davvero incredibile. E lo è ancora di più ciò che sto vivendo ogni giorno». «Partecipare al programma di Maria De Filippi è stato davvero incredibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Caterina Lumina: «Dopo Amici, vi canto le mie due anime tra l’Italia e la Spagna»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caterina - Roserovi - Amici 25 (Inedito parziale)

Sullo stesso argomento

Serale Amici 25: Caterina Lumina parla dopo l’eliminazioneSi è conclusa la quarta puntata del Serale di Amici 25, con l’eliminazione di Caterina Lumina che riduce ancora il numero degli allievi in gara.

Leggi anche: Amici, niente Serale per i bergamaschi: Caterina Lumina terza, Opi rimandato

Dopo l’intensa esperienza televisiva di Amici, la giovane cantante lancia il suo primo Ep. x.com

Caterina Lumina: Dopo Amici, vi canto le mie due anime tra l’Italia e la SpagnaA tu per tu con Caterina Lumina, la cantante di 22 anni originaria di Bergamo e trapiantata a Minorca, in Spagna, che con la partecipazione al talent di Canale 5 Amici sta coronando il suo sogno: P ... ecodibergamo.it

Gard e Caterina Lumina fidanzati dopo Amici 25? | Si sono rivisti fuori, non solo un flirt: lo scoopÈ nato l'amore tra Gard e Caterina Lumina dopo Amici 25: i due ex allievi si sarebbero rivisti e avrebbero preso decisioni importanti ... ilsussidiario.net