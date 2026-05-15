Catanzaro piange il professor Luca Sivelli lutto nell’Accademia di Belle Arti

A Catanzaro si piange la scomparsa del professor Luca Sivelli, che ha lasciato un vuoto nell’Accademia di Belle Arti locale. La notizia ha suscitato dolore tra studenti, colleghi e membri dell’istituzione, che ricordano la sua presenza come docente e artista di rilievo. La sua morte prematura ha colpito anche il mondo dell’arte e dell’istruzione, dove era conosciuto per il contributo nel campo artistico e accademico. La comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di una figura stimata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Profondo cordoglio all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per la prematura scomparsa del professor Luca Sivelli, figura stimata nel panorama artistico e accademico nazionale e internazionale. La notizia della sua morte ha colpito duramente studenti, colleghi e tutto il personale dell’istituzione calabrese, dove Sivelli ricopriva il ruolo di coordinatore della Scuola di Graphic Design. Artista riconosciuto e professionista apprezzato, il professor Sivelli si era distinto negli anni per la capacità di coniugare creatività, ricerca e passione per l’insegnamento. In aula era considerato un punto di riferimento per tanti giovani, ai quali riusciva a trasmettere competenze, entusiasmo e amore per il mondo della comunicazione visiva e del design. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Catanzaro piange il professor Luca Sivelli, lutto nell’Accademia di Belle Arti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, all’Accademia di Belle Arti il confronto su inclusione e famiglia con Luca TrapaneseUn momento di dialogo aperto tra cultura, società e nuove forme di genitorialità. Leggi anche: Demolition Man: mostra all'Accademia di Belle Arti