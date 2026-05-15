Castello dell' Acqua | anziana sventa una truffa ai suoi danni

Nella zona di Valtellina, si è verificato un nuovo tentativo di truffa telefonica che ha coinvolto una donna di 90 anni. La vittima, residente nel comune di Castello dell'Acqua, ha riconosciuto la situazione come una truffa e ha evitato di cadere nella trappola. Nei giorni precedenti, un episodio simile era successo a una donna di Sondrio, anche lei di età avanzata. L’amministrazione comunale ha segnalato altri casi di tentativi di raggiro di questo tipo, evidenziando la diffusa presenza di queste truffe nella zona.

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Ancora un tentativo di truffa telefonica, fortunatamente sventato per la lucidità della potenziale vittima, in Valtellina: dopo quello avvenuto martedì ai danni di una 90enne sondriese, il giorno successivo a diventare vittima, per fortuna solo potenziale, di quelli che l'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffe in Valle. Lezioni ai nonni e denunceNei giorni scorsi un’anziana di Castello dell’Acqua non solo non ci è cascata, ma ha guadagnato anche il plauso ... ilgiorno.it