Castello dell' Acqua | anziana sventa una truffa ai suoi danni

A Valtellina, un’anziana donna ha evitato di cadere in una truffa telefonica grazie alla propria prontezza di spirito. Dopo un tentativo che aveva coinvolto una donna di 90 anni in un’altra località, anche la donna di Castello dell’Acqua è stata contattata con l’obiettivo di ingannarla. La vittima ha riconosciuto il tentativo di raggiro e ha evitato di fornire informazioni o denaro ai truffatori, che avevano chiamato nel tentativo di ingannarla.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ancora un tentativo di truffa telefonica, fortunatamente sventato per la lucidità della potenziale vittima, in Valtellina: dopo quello avvenuto martedì ai danni di una 90enne sondriese, il giorno successivo a diventare vittima, per fortuna solo potenziale, di quelli che l'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La vicina sventa la truffa: "Suo marito è in una rapina". Presi in casa dell’anzianadi Niccolò Gagliardi La telefonata dei finti carabinieri, il presunto coinvolgimento di un familiare in una rapina e la richiesta di denaro e... Truffe in Valle. Lezioni ai nonni e denunceNei giorni scorsi un’anziana di Castello dell’Acqua non solo non ci è cascata, ma ha guadagnato anche il plauso ... ilgiorno.it