Castello dell' Acqua | anziana sventa una truffa ai suoi danni
A Valtellina, un’anziana donna ha evitato di cadere in una truffa telefonica grazie alla propria prontezza di spirito. Dopo un tentativo che aveva coinvolto una donna di 90 anni in un’altra località, anche la donna di Castello dell’Acqua è stata contattata con l’obiettivo di ingannarla. La vittima ha riconosciuto il tentativo di raggiro e ha evitato di fornire informazioni o denaro ai truffatori, che avevano chiamato nel tentativo di ingannarla.
Ancora un tentativo di truffa telefonica, fortunatamente sventato per la lucidità della potenziale vittima, in Valtellina: dopo quello avvenuto martedì ai danni di una 90enne sondriese, il giorno successivo a diventare vittima, per fortuna solo potenziale, di quelli che l'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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