Castel San Pietro Romano calcio l’analisi di Scotini | Non è stato tutto negativo
La stagione della Prima categoria del Castel San Pietro Romano si è conclusa e ora si procede con i primi bilanci. L’allenatore Scotini ha commentato alcuni aspetti della stagione, sottolineando che non tutto è stato negativo. La squadra ha affrontato diverse partite, con risultati variabili, e gli addetti ai lavori stanno analizzando le performance complessive. Ora si pensa alle decisioni per il futuro, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti sui prossimi impegni del club.
Castel San Pietro Romano (Rm) – E’ terminata la stagione della Prima categoria del Castel San Pietro Romano ed è tempo di bilanci. A parlare è mister Andrea Scotini, subentrato a metà stagione sulla panchina del club del presidente Simone Ceccarelli: “Guardando il bicchiere mezzo pieno, vedo una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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