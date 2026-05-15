Castel San Pietro Romano calcio l’analisi di Scotini | Non è stato tutto negativo

La stagione della Prima categoria del Castel San Pietro Romano si è conclusa e ora si procede con i primi bilanci. L’allenatore Scotini ha commentato alcuni aspetti della stagione, sottolineando che non tutto è stato negativo. La squadra ha affrontato diverse partite, con risultati variabili, e gli addetti ai lavori stanno analizzando le performance complessive. Ora si pensa alle decisioni per il futuro, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti sui prossimi impegni del club.

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