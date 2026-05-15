Casa Sollievo la Fp Cgil replica a Gumirato | La congruità del salario è un obbligo di legge

La Fp Cgil ha risposto alle dichiarazioni del direttore generale della Fondazione Irccs ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ riguardo ai decreti ingiuntivi presentati dai lavoratori. Nell’intervento, il sindacato ha ribadito che la legge impone la conformità dei salari alle norme vigenti, aggiungendo che considerare gli stipendi “adeguati” non è un’opinione personale ma un obbligo di legge. La replica si inserisce nel confronto in corso sulla questione delle retribuzioni del personale dipendente.

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