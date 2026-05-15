Casa di Dio 450 anni di storia | Brescia celebra una delle sue istituzioni simbolo
A Brescia, si celebra un'istituzione con una storia di 450 anni, nota come Casa di Dio. Questa struttura ha attraversato oltre quattro secoli mantenendo il suo impegno principale di assistere le persone più fragili. Nel corso del tempo, ha preservato la memoria, l’identità e il senso di comunità, continuando a svolgere le sue funzioni senza interruzioni. La ricorrenza viene ricordata come un momento di riflessione sulla sua presenza storica e sull’attività svolta nel tempo.
Quattro secoli e mezzo di storia attraversati senza smarrire la propria missione: prendersi cura delle persone più fragili, custodendo insieme memoria, identità e comunità. La Fondazione Casa di Dio si prepara a celebrare l'8 settembre 2027 il 450° anniversario dalla propria istituzione, una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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