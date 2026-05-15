Carrello in salita | i prezzi di ortofrutta volano oltre il 30%

Negli ultimi mesi i prezzi dell'ortofrutta sono aumentati in modo consistente, con alcune categorie che hanno registrato rincari superiori al 30%. I prodotti più colpiti sono frutta e verdura fresca, mentre l'inflazione sui prezzi sembra influenzata anche dai costi dei trasporti. Il conflitto in Iran ha contribuito a incrementare i costi di spedizione, influendo sui prezzi finali al consumo. Le variazioni più significative si sono riscontrate nelle mele, agrumi e alcune verdure a foglia verde.

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? Domande chiave Quali prodotti ortofrutticoli hanno registrato i rincari più pesanti?. Come influisce il conflitto in Iran sul costo dei trasporti?. Perché i rincari della logistica ricadono direttamente sulle famiglie?. Cosa deve fare il governo per evitare il crollo dei consumi?.? In Breve Pomodori +33,6%, melanzane +28,5% e piselli +27,3% secondo dati Istat di aprile.. Legumi +20,4%, carciofi +17,3%, limoni +14,2% e fagiolini +14,1% per rincari logistici.. Assoutenti segnala scarico costi carburanti su consumatori per trasporti su gomma.. Rischio inflazione strutturale per calo potere d'acquisto famiglie e tensioni Golfo.. I prezzi dei prodotti freschi in Italia subiscono una violenta accelerazione a causa del conflitto in Iran, con i rincari che colpiscono duramente il carrello della spesa per i beni trasportati su gomma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrello in salita: i prezzi di ortofrutta volano oltre il 30% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’inflazione accelera a marzo, prezzi in salita anche per il ‘carrello della spesa’ Forlì, benzina in salita: i prezzi schizzano oltre 1,95 euro al litro? Cosa scoprirai Quali distributori a Forlì mantengono ancora i prezzi bassi? Perché alcuni benzinaio in viale Bologna non hanno ancora aumentato?...