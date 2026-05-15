Carpi | in Pediatria tornano le Pigotte donato da Unicef
Nell'ospedale Ramazzini di Carpi, la sezione di Pediatria ha ricevuto nuovamente le Pigotte, le bambole di stoffa donate dal Comitato Unicef di Modena. Il gesto è stato fatto in occasione della Festa della Mamma, celebrata il 10 maggio, e si rivolge ai bambini e alle bambine ricoverati. La consegna delle Pigotte rappresenta un momento di solidarietà e vicinanza per i piccoli pazienti. La donazione si inserisce in una tradizione portata avanti dall’organizzazione umanitaria.
Anche quest'anno la Pediatria dell'Ospedale Ramazzini di Carpi ha accolto un gesto di solidarietà dedicato ai più piccoli: in prossimità della Festa della Mamma, che si è celebrata lo scorso 10 maggio, il Comitato Unicef di Modena ha donato ai bambini e alle bambine ricoverati le tradizionali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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