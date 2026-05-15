Caro-vita a Modena prezzi ancora in aumento

A Modena, i prezzi al consumo continuano a salire. Secondo i dati di aprile, l’indice NIC per l’intera collettività nel territorio comunale ha registrato un aumento dello 0,8% rispetto a marzo. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il valore è cresciuto del 2%. I dati indicano che i costi dei beni e servizi sono in aumento, con variazioni che interessano diversi settori dell’economia locale.

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L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), calcolato sul territorio comunale di Modena ad aprile, registra una variazione del +1,2% rispetto al mese precedente e del 2.6% rispetto ad aprile 2025. La dinamica dell’inflazione riflette, ancora una volta, l’andamento dei prezzi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caro-vita, a Modena prezzi in aumento dell'1% in un meseA marzo, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), calcolato sul territorio comunale di Modena, registra una variazione del +1%... Carovita, a Modena prezzi in aumento dell'1%A marzo, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), calcolato sul territorio comunale di Modena, registra una variazione del +1%... Caro-vita, a Modena prezzi ancora in aumentoL’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), calcolato sul territorio comunale di Modena ad aprile, registra una variazione del +1,2% rispetto al mese precedente e del 2.6% rispetto ... modenatoday.it Caro affitti a Modena, 17 stanze di 9 metri quadri a 500 euro: riappare l'annuncio scomparso dopo il report di FederconsumatoriQuello è un vero e proprio monumento all'avidità. Marzio Govoni, presidente di Federconsumatori Modena non usa mezzi termini per commentare un caso simbolo dell'emergenza abitativa modenese: un ... corrieredibologna.corriere.it