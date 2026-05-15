Caro-vita a Modena prezzi ancora in aumento
A Modena, i prezzi al consumo continuano a salire. Secondo i dati di aprile, l’indice NIC per l’intera collettività nel territorio comunale ha registrato un aumento dello 0,8% rispetto a marzo. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il valore è cresciuto del 2%. I dati indicano che i costi dei beni e servizi sono in aumento, con variazioni che interessano diversi settori dell’economia locale.
L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), calcolato sul territorio comunale di Modena ad aprile, registra una variazione del +1,2% rispetto al mese precedente e del 2.6% rispetto ad aprile 2025. La dinamica dell’inflazione riflette, ancora una volta, l’andamento dei prezzi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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