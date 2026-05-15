Carnevale Capoverdiano a Roma 2026

Il Carnevale Capoverdiano tornerà a Roma il 28 giugno 2026, giungendo alla sua seconda edizione. L’evento si svolgerà in una zona della città e si concentra sulla promozione della cultura, della musica e dei colori dell’arcipelago di Capo Verde. La manifestazione coinvolge gruppi di ballo, musicisti e artisti, e presenta sfilate con costumi tradizionali. La giornata prevede anche momenti di incontro e scambio tra i partecipanti e il pubblico presente.

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Il 28 giugno 2026 torna a Roma il Carnevale Capoverdiano, giunto alla sua seconda edizione: un evento culturale dedicato alla tradizione, alla musica e ai colori dell’arcipelago di Capo Verde.Per il popolo capoverdiano il Carnevale rappresenta una delle celebrazioni più importanti e vibranti. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roberto Carnevale: siparietto di Carnevale a MilanoNel cuore di Milano, tra maschere, coriandoli e l’energia contagiosa del Carnevale, nasce un momento di comicità improvvisata destinato a diventare... Carnevale di Cadoneghe 2026In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sabato 7 marzo, a partire dalle ore 18, via Colombo ospiterà la... Il Carnevale a Roma è ancora vivo: comitati e volontari che lo salvano ogni annoE' ancora vivo il Carnevale a Roma? Con il passare degli anni, complice l'arrivo di altre feste da Oltreoceano, si ha la sensazione che nella Capitale si stia perdendo questa tradizione. Le maschere ... romatoday.it Carnevale 2026, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdereSfilate, carri, feste in maschera, divertimento: il Carnevale - che nel 2026 si festeggia dal 12 al 17 febbraio - non passa mai inosservato a Roma e nei borghi che circondano la Capitale. Anche ... tg24.sky.it