Un ex latitante è stato intercettato mentre parlava con il cugino, affermando di guadagnare milioni all’interno del carcere. Durante le conversazioni, si è scoperto che organizzava l’introduzione di droga e telefoni usando un drone. La compagna dell’ex detenuto si trova ora ai domiciliari, mentre lui ha dichiarato di averla costretta a partecipare alle attività illegali. Le indagini hanno portato alla luce questi dettagli, mettendo in evidenza il livello di organizzazione all’interno delle carceri.

L’INCHIESTA. Intercettato, Vacante organizzava l’introduzione di droga e telefoni con un drone. La compagna è ai domiciliari, lui: l’ho costretta. I ritrovamenti di una serie di telefonini e droga dentro il carcere, nel 2023, hanno dato il via alle due indagini, coordinate dalla pm Carmen Santoro, che vedono attualmente 69 indagati a vario titolo. Tra loro, nel primo filone, una figura di primo piano è quella di Mirko Vacante, ai tempi nel carcere di via Gleno (è stato successivamente trasferito a Opera), protagonista di diversi casi di cronaca che, dopo essere riuscito ad allontanarsi dall’Italia, nel marzo 2022 fu individuato a Tenerife ed estradato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Carcere, l’ex latitante al cugino: «Qua dentro faccio i milioni»

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