Capolavoro Bolelli Vavassori! Battono i n1 al mondo e approdano in semifinale a Roma!

Gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto la partita contro i primi del ranking mondiale e si sono qualificati per le semifinali del torneo di Roma. In un match deciso da punti intensi e scambi serrati, i due giocatori hanno dimostrato grande determinazione e precisione. La sfida si è conclusa con la vittoria degli italiani, che ora si preparano per la prossima fase della competizione. La loro vittoria rappresenta un risultato importante nel percorso del torneo.

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Gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell’ ATP Masters 1000 di Roma: gli italiani eliminano la coppia numero 1 del seeding, formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5 7-6 (4) dopo un’ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva. Per gli azzurri nel penultimo atto di domani ci sarà la coppia vincitrice della sfida tra Christian HarrisonNeal Skupski e Mate PavicMarcelo Arevalo. Nel primo set nei primi dieci game i servizi sono dominanti con soli 8 punti vinti in risposta, mai più di un quindici per game. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Capolavoro Bolelli/Vavassori! Battono i n.1 al mondo e approdano in semifinale a Roma! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ATP Miami 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale!Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale nel tabellone di doppio maschile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP... Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono in rimonta Nouza/Rikl: è semifinale a DubaiSimone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per le semifinali dell’ATP 500 di Dubai. Capolavoro Bolelli/Vavassori! Battono i n.1 al mondo e approdano in semifinale a Roma!Gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP ... oasport.it Bolelli e Vavassori avanzano ai Quarti di Roma. Ruud il primo semifinalistaIl doppio italiano vince anche se con qualche patema di troppo ma continua ad andare avanti. Bolelli e Vavassori avanzano ai Quarti di finale nel torneo di Roma. I due doppisti azzurri faticano in un ... tennisitaliano.it