Capelli | visione strategica

Negli ultimi anni, il modo di affrontare i problemi legati ai capelli si è evoluto, passando da interventi reattivi a strategie di prevenzione e monitoraggio. Ora si lavora sulla tutela della salute dei capelli prima che si manifestino problemi evidenti, con un’attenzione crescente alla medicina rigenerativa. Questa trasformazione rappresenta un cambiamento nel modo di pensare alle cure, che si concentra non solo sulla cura delle criticità già presenti, ma anche sulla loro prevenzione.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Attenzioni day by day 1. Cura il cuoio capelluto con tricopeptidi e stimola il follicolo: AP Hair Siero Anticaduta Intensivo di Uriage (€ 39,90). 2. Riso, acido ialuronico e proteine del latte ricostruiscono i legami capillari: Everlasting Bonds Mask Leave-in Treatment di MilkShake (€ 40). 3. Ultimo step della detersione, neutralizza il calcare dell’acqua: Naturapro Risciacquo Acido Effetto Gloss di Bottega Verde (€ 12,99). 4. Protegge dalla rottura Nounou Olio nutriente per capelli trattati di Davines (€ 40,70). 5. Fortifica la fibra grazie a niacinamide, gingerolo e aminexil 1,5%: Dercos Aminexil Clinical R. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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