Cantù Arena-Legends Global firmato l’accordo | Una nuova era per lo sport e l’intrattenimento

È stato firmato l’accordo che segna l’avvio della fase operativa della nuova Cantù Arena, una struttura dedicata allo sport e all’intrattenimento. La collaborazione coinvolge un partner internazionale di primo livello, confermando l’ingresso di un nuovo capitolo per il complesso. La firma dell’accordo rappresenta il passaggio ufficiale verso l’attivazione delle attività previste, senza ulteriori dettagli su tempistiche o modalità operative. La struttura si prepara a diventare un punto di riferimento nella zona.

Adesso è ufficiale: la nuova Cantù Arena entra nella sua fase operativa con un partner internazionale di primo livello. Nella prestigiosa cornice del Golf Club Villa d’Este è stato annunciato oggi l’accordo di gestione tra Cantù Arena e la statunitense Legends Global, leader mondiale nel settore. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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