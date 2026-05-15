Canolo | il giardino comunale celebra i Maestri del Lavoro

Nel comune di Canolo si svolge una cerimonia pubblica dedicata ai Maestri del Lavoro, durante la quale vengono consegnate le stelle al Merito ai cittadini locali. La manifestazione si tiene nel giardino comunale e coinvolge rappresentanti istituzionali e familiari dei premiati. La cerimonia ha lo scopo di riconoscere ufficialmente il contributo di alcuni cittadini alle attività produttive e sociali del territorio. Nessuna informazione è stata fornita sui nominativi dei premiati o sulle modalità di selezione.

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? Punti chiave Chi sono i cittadini di Canolo onorati con la Stella al Merito?. Come influirà questa cerimonia sulla memoria storica del comprensorio Jonico?. Quali autorità religiose e civili parteciperanno alla celebrazione in chiesa?. Perché l'iniziativa coinvolge i consoli di diverse province calabresi?.? In Breve Santa Messa per i caduti presso la Chiesa di San Nicola di Bari.. Partecipazione del Vescovo Francesco Oliva e del Maestro Antonio Mollica.. Presenza dei consoli provinciali di Crotone, Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.. Inaugurazione prevista per le ore 10:15 di sabato 16 maggio 2026.. Il giardino comunale di Canolo Nuovo, situato proprio di fronte a via Vittorio Emanuele II, riceverà domani, sabato 16 maggio 2026, l’intitolazione ufficiale ai Maestri del Lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canolo: il giardino comunale celebra i Maestri del Lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Potenza celebra l’eccellenza: 10 maestri del lavoro ricevono le Stelle? Cosa sapere La Prefettura di Potenza consegna le Stelle al merito a dieci professionisti lucani il 1 maggio. Stelle al merito, l'Umbria celebra diciotto nuovi Maestri del lavoroSi è svolta del Salone Bruschi della Prefettura di Perugia la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro a 16 dei 18 lavoratori umbri...