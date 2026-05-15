campli svolta denuncia la gestione finanziaria alla magistratura

A Campli, l’amministrazione comunale ha trasmesso una denuncia alla magistratura riguardo alla gestione finanziaria. La Corte dei Conti ha segnalato criticità contabili nel bilancio, evidenziando un buco di bilancio significativo. La questione riguarda le modalità con cui sono state gestite le risorse pubbliche e potrebbe avere ripercussioni sui servizi offerti ai cittadini. La denuncia si aggiunge alle verifiche in corso sulla situazione finanziaria del Comune.

? Punti chiave Come influirà il buco di bilancio sulle tasche dei cittadini?. Perché la Corte dei Conti ha segnalato gravi criticità contabili?. Chi dovrà gestire il Comune in caso di commissariamento straordinario?. Quali sono i rischi reali per i pagamenti ai fornitori locali?.? In Breve Anticipazioni di tesoreria oltre 9,4 milioni di euro con 1,9 milioni non restituiti.. Ritardi pagamenti fornitori medi di 99 giorni per le attività commerciali locali.. Spese urgenti per emergenze meteo di aprile pari a circa 450.000 euro.. Violazione decreto legislativo 332013 per sezioni vuote nell'Amministrazione Trasparente comunale.. I consiglieri del gruppo Svolta Campli hanno depositato una segnalazione formale presso le autorità giudiziarie e la magistratura contabile per denunciare la gestione finanziaria di Campli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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