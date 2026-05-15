Campania allerta meteo da oggi 15 maggio fino alle 20 di domani

Da mezzanotte di oggi, 15 maggio, fino alle 20 di domani, 16 maggio, è stata diramata un'allerta meteo per la regione Campania. La protezione civile ha emesso l'avviso a causa di condizioni atmosferiche che prevedono precipitazioni e possibili fenomeni temporaleschi. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore, e sono state adottate misure di prevenzione per limitare eventuali disagi. La popolazione è invitata a prestare attenzione agli eventuali aggiornamenti delle autorità.

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