Bari, 15 mag. - (Adnkronos) - Il prossimo Martedì 19 maggio alle ore 10:30, l'Aula Magna della Torre Aldo Rossi dell'Università Lum “Giuseppe Degennaro” ospiterà “Campioni in aula. Sport, valori e futuro”, un appuntamento speciale della rassegna Lum Talks, dedicato al dialogo tra grandi protagonisti dello sport e studenti. Francesco Totti, Bruno Conti e Vincent Candela condivideranno esperienze, storie di carriera, valori sportivi e riflessioni sul rapporto tra talento, sacrificio, spirito di squadra e crescita personale. L'evento sarà introdotto dal Magnifico Rettore della Lum, Prof. Antonello Garzoni e moderato da Andrea Antonini, Founder del Grand Slam Padel Show. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calcio, martedì prossimo Totti, Conti e Candela incontrano gli studenti Lum

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