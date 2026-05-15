Calci nasce il Bar La Gabella | la scommessa di due storici imprenditori pisani

A Calci è stato inaugurato un nuovo bar chiamato La Gabella, gestito da due imprenditori con una lunga esperienza nel settore. L’apertura segna un passo importante per il territorio del lungomonte pisano, coinvolgendo una scelta di investimento e di presenza nel locale. La nuova attività si inserisce in un contesto di trasformazioni più ampie nell’area, portando un’opportunità di socializzazione e di offerta di servizi alla comunità locale. La gestione del bar è affidata a professionisti con un passato consolidato nel settore.

Una nuova apertura che porta con sé una storia di cambiamento, esperienza e una scommessa sul territorio del lungomonte pisano. Stefano Barsali e Antonietta Bassano sono i due volti dietro al nuovo Bar La Gabella, inaugurato in località La Gabella, nel comune di Calci in via Lungomonte Pisano n. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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