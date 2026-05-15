Domenica 17 maggio 2026 alle 18:00 si gioca l’incontro tra Cagliari e Torino, con le formazioni ufficiali già annunciate. Per il Cagliari si tratta dell’ultimo impegno casalingo all’Unipol Domus, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa permettere di mantenere la categoria. La partita è tra le ultime del campionato e vede entrambe le squadre impegnate in un match decisivo per i rispettivi obiettivi di classifica.

Il Cagliari deve conquistare la salvezza in questo turno casalingo contro il Torino, l’ultimo che giocherà all’Unipol Domus. Ai sardi basta un punto per garantirsi la permanenza nella Serie A, e ha due partite a disposizione per ottenerlo, ma spera di centrare il traguardo già domenica. Gli uomini di mister Fabio Pisacane hanno sprecato un’occasione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Torino (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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Cagliari - Torino Dom 17/05/2026 H.15:00

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