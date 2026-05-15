Cade in moto si ferisce e finisce in ospedale | paura per un 44enne a Scipione Ponte

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio a Scipione Ponte un uomo di 44 anni è caduto dalla moto mentre percorreva una strada della zona. L’incidente si è verificato in modo autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli. La persona ha riportato ferite di media gravità e, dopo l’intervento sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio a Fidenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni dell’uomo.

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Cade in moto e riporta ferite di media gravità. L'incidente, avvenuto oggi pomeriggio a Scipione Ponte, ha coinvolto un 44enne poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio a Fidenza dopo la caduta avvenuta in modo autonomo e senza aver coinvolto altri mezzi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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