Cade in moto si ferisce e finisce in ospedale | paura per un 44enne a Scipione Ponte

Oggi pomeriggio a Scipione Ponte un uomo di 44 anni è caduto dalla moto mentre percorreva una strada della zona. L’incidente si è verificato in modo autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli. La persona ha riportato ferite di media gravità e, dopo l’intervento sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio a Fidenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni dell’uomo.

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