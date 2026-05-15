Brescia la Giunta scende nei quartieri | dialogo aperto con i cittadini

A Brescia, la Giunta comunale ha deciso di incontrare i cittadini direttamente nei quartieri per ascoltare le loro esigenze e raccogliere segnalazioni. Durante gli incontri, i residenti presenteranno problematiche legate alla viabilità, alla sicurezza e ai servizi pubblici. Le discussioni si svolgeranno in spazi aperti, come parchi e piazze, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra amministrazione e cittadini. Le decisioni prese potrebbero riflettersi anche sulle modalità di gestione delle passeggiate e delle attività all’aperto nei diversi quartieri.

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