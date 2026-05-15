Brescia la Giornata del Medico tra memoria e sfida alla tecnologia

A Brescia si è celebrata la Giornata del Medico, un momento dedicato alla memoria e alla riflessione sulla professione, con un focus sulla relazione tra medico e paziente in un’epoca di rapidi sviluppi tecnologici. Durante l’evento sono stati premiati alcuni medici per i loro risultati professionali, senza che siano stati comunicati i loro nomi. La discussione si è concentrata anche sulle sfide legate all’uso della tecnologia in sanità, con l’obiettivo di mantenere vivo il rapporto umano tra medico e paziente.

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