Brescia la Giornata del Medico tra memoria e sfida alla tecnologia

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brescia si è celebrata la Giornata del Medico, un momento dedicato alla memoria e alla riflessione sulla professione, con un focus sulla relazione tra medico e paziente in un’epoca di rapidi sviluppi tecnologici. Durante l’evento sono stati premiati alcuni medici per i loro risultati professionali, senza che siano stati comunicati i loro nomi. La discussione si è concentrata anche sulle sfide legate all’uso della tecnologia in sanità, con l’obiettivo di mantenere vivo il rapporto umano tra medico e paziente.

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? Punti chiave Come può la tecnologia non distruggere il rapporto medico-paziente?. Chi sono i medici che riceveranno i premi per i traguardi raggiunti?. Perché la figura del medico condotto è ancora un modello attuale?. Cosa rischia la medicina moderna con l'avvento dell'efficienza algoritmica?.? In Breve Sabato 16 maggio 2026 ore 9:00 presso l'auditorium San Barnaba di corso Magenta.. Gianmario Fusardi e il professor Bruno Falconi partecipano ai lavori dell'evento.. Premiazioni per i medici iscritti all'Albo con 40, 50 e 60 anni di laurea.. Riflessione storica su Eugenio Suardi ispirata dal libro Il canto del merlo.. Sabato 16 maggio 2026, dalle ore 9:00, l’auditorium San Barnaba di corso Magenta accoglierà la Giornata del Medico 2026 per celebrare i professionisti della provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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