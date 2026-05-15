Borussia Monchengladbach-Hoffenheim sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol al Borussia Park

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolgerà l’ultimo turno di Bundesliga con la partita tra Borussia Monchengladbach e Hoffenheim. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker sono già disponibili. La sfida si terrà al Borussia Park, un impianto noto per le sue numerose reti. L’Hoffenheim, guidato dall’allenatore Ilzer, cerca di ottenere punti fondamentali per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla Champions League.

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Si gioca l’ultimo e decisivo turno di Bundesliga con l’Hoffenheim di Ilzer che si gioca le residue chances di andare in Champions sul campo del Borussia Monchengladbach. Questa la classifica del campionato tedesco, ricordando che in caso di arrivo a pari punt conta la differenza reti. Al momento gli ospiti sono a pari punti con lo Stoccarda dunque una vittoria non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-Hoffenheim (sabato 16 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol al Borussia Park
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