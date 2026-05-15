Borussia Monchengladbach-Hoffenheim sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol al Borussia Park

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolgerà l’ultimo turno di Bundesliga con la partita tra Borussia Monchengladbach e Hoffenheim. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker sono già disponibili. La sfida si terrà al Borussia Park, un impianto noto per le sue numerose reti. L’Hoffenheim, guidato dall’allenatore Ilzer, cerca di ottenere punti fondamentali per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla Champions League.

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