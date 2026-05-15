Borgotaro inseguita in bici | due 18enni rubano un’e-bike e fuggono

Due giovani di 18 anni sono stati accusati di aver rubato una bicicletta elettrica in una zona centrale e di aver cercato di allontanarsi in sella all’accessorio. Il proprietario, che si trovava in negozio, ha notato il furto dall’interno e ha chiamato le forze dell’ordine. Dopo una breve fuga, i due sono stati rintracciati poco più tardi in un’area residenziale vicina. La vicenda risulta ora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

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