Borgotaro inseguita in bici | due 18enni rubano un’e-bike e fuggono
Due giovani di 18 anni sono stati accusati di aver rubato una bicicletta elettrica in una zona centrale e di aver cercato di allontanarsi in sella all’accessorio. Il proprietario, che si trovava in negozio, ha notato il furto dall’interno e ha chiamato le forze dell’ordine. Dopo una breve fuga, i due sono stati rintracciati poco più tardi in un’area residenziale vicina. La vicenda risulta ora sotto indagine da parte delle autorità competenti.
? Punti chiave Come ha fatto il proprietario a vedere il ladro dalla vetrina?. Dove sono stati rintracciati i due ragazzi dopo la fuga?. Perché uno dei sospettati si trovava proprio in una struttura sociale?. Cosa accadrà ora ai due diciottenni coinvolti nel furto?.? In Breve Furto avvenuto l'8 maggio nel centro storico di Borgo Val di Taro.. Intercettato complice sul ponte del Taro presso una comunità locale.. Responsabile individuato in una struttura di volontariato con recupero e-bike.. Denuncia presentata alla Procura per il concorso in furto dei due diciottenni.. Due diciottenni stranieri sono stati denunciati dai carabinieri di Borgo Val di Taro per il furto di una costosa bicicletta elettrica avvenuto l’8 maggio nel centro storico del borgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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