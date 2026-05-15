Bollette trasporti e banche | arriva uno spazio gratuito per dare voce ai bisogni dei cittadini

A Premilcuore è stato avviato un nuovo progetto promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, denominato “Punti di ascolto Aree interne”. L'iniziativa mira a offrire uno spazio gratuito dove i cittadini possano esprimere le proprie esigenze riguardo a bollette, trasporti e servizi bancari. Il progetto nasce in collaborazione con le Associazioni Consumatori del CRCU e si inserisce nell’obiettivo di facilitare il confronto tra cittadini e istituzioni su questioni di interesse comune.

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