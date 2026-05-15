Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ha registrato un aumento e si attesta oggi a 0,136 euro per kilowattora, pari a 136,36 euro per megawattora. Questa variazione riguarda il PUN, il prezzo unico nazionale, e si riferisce alla giornata del 15 maggio 2026 nel mercato libero dell’energia. Nessuna altra informazione sulle cause di questa variazione è stata fornita, né sono stati annunciati eventuali impatti sui costi finali delle bollette.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso (PUN) registra oggi, 15 Maggio 2026, un deciso rialzo, attestandosi a 0,136 €kWh (136,36 €MWh). Si tratta di un aumento del 12% rispetto a ieri e di un valore superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (+15,2%) sia alla media degli ultimi 30 giorni (+17,7%). Il PUN rappresenta il prezzo base dell’energia elettrica acquistata all’ingrosso sul mercato libero, al netto di tasse, oneri e costi di commercializzazione. Questo valore è il riferimento per molte offerte variabili proposte dai fornitori ai clienti domestici e imprese. Data PUN (€kWh) 15 Maggio 2026 0,136 Media ultimi 7 giorni 0,118 Media ultimi 30 giorni 0,116 Massimo ultimi 30 giorni 0,146 Minimo ultimi 30 giorni 0,083 Cosa significa per le famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,136 €/kWh – 15 Maggio 2026

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