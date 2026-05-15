Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione a Roma tra i quartieri Tiburtino e Ponte di Nona, portando all’arresto di quattro persone. Durante il blitz, sono state sequestrate sostanze stupefacenti e altri materiali legati allo spaccio. Le indagini hanno evidenziato come i pusher utilizzassero caldaie per occultare la droga, mentre le vedette monitoravano le vie di accesso per avvisare i membri del gruppo in caso di controlli.

? Domande chiave Come facevano i pusher a nascondere la droga nelle caldaie?. Quali tattiche usavano le vedette per avvistare la polizia a Ponte di Nona?. Come funzionava il sistema di consegne rapide scoperto al Tiburtino?. Perché i criminali hanno trasformato lo spaccio in un servizio delivery?.? In Breve Operazione condotta dalla VI sezione Squadra Mobile venerdì 15 maggio 2026.. Cocaina rinvenuta sotto tappetini auto e all'interno di caldaia a Tiburtino III.. Vedette a Ponte di Nona monitoravano l'arrivo delle pattuglie per i pusher.. Nuove tattiche delivery con driver in auto colpiscono zone Tiburtino e Labaro.. Quattro arresti per spaccio di stupefacenti operativi tra Tiburtino III, Prima PortaLabaro e Ponte di Nona nelle ultime ore di questo venerdì 15 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz dei Falchi a Roma: 4 arresti tra Tiburtino e Ponte di Nona

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Roma, spaccio “delivery” e consegne flash su strada: arrestati 4 pusher dalla...

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