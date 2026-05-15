Blitz all' alba sul motopesca | trovate vongole fantasma senza etichetta e oltre i limiti

All'alba, i militari hanno effettuato un controllo presso il porto di Cesenatico su un motopesca. Durante le verifiche sono state trovate più di 500 chili di vongole prive di etichetta e oltre i limiti consentiti dalla normativa. È stato sequestrato il pescato irregolare e applicata una sanzione amministrativa. L'operazione fa parte di un intervento volto a contrastare la pesca illegale e a garantire il rispetto delle norme nella filiera ittica.

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