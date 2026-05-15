Blitz all' alba sul motopesca | trovate vongole fantasma senza etichetta e oltre i limiti
All'alba, i militari hanno effettuato un controllo presso il porto di Cesenatico su un motopesca. Durante le verifiche sono state trovate più di 500 chili di vongole prive di etichetta e oltre i limiti consentiti dalla normativa. È stato sequestrato il pescato irregolare e applicata una sanzione amministrativa. L'operazione fa parte di un intervento volto a contrastare la pesca illegale e a garantire il rispetto delle norme nella filiera ittica.
Oltre 500 kg di vongole sequestrate e una pesante sanzione amministrativa. È il bilancio di un controllo effettuato dai militari presso il porto di Cesenatico, nell'ambito di un'operazione mirata a contrastare la pesca irregolare e a tutelare la filiera ittica. Leggi le notizie di CesenaToday su. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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