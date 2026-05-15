Beyond Mobile Phones | Keypasco Digital helps Australian schools build banking?grade campus cybersecurity protection
Un'azienda specializzata in tecnologia digitale ha annunciato di aver concluso una collaborazione con il suo distributore australiano. L'accordo riguarda la fornitura di soluzioni di sicurezza informatica destinate alle scuole del paese, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei sistemi di rete e dei dati sensibili. La partnership si inserisce in un progetto più ampio che mira a migliorare la sicurezza digitale negli ambienti scolastici, coinvolgendo istituti di formazione di diverse regioni australiane.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MELBOURNE, Australia, May 15, 2026 PRNewswire — Lydsec Keypasco Digital Technology Company recently announced a successful partnership with its Australian distributor, Auspac One. Together, the companies have deployed the Keypasco Multi?Factor Authentication (MFA) solution at Nazareth College in Melbourne, Australia, enabling the school to address the dual challenge of a “campus mobile?phone ban” policy and stringent MFA requirements mandated by cyber insurance providers. As digital learning becomes universal, the use of laptops and mobile devices in schools worldwide has surged, expanding the attack surface for cyber threats. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Sullo stesso argomento
Huawei SPN Helps Yunnan Power Grid Build a Next-Gen High-Speed Bearer NetworkCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE KUNMING, China, May 6, 2026 /PRNewswire/ — As a key energy hub in Southwest China, Yunnan Power Grid Co.
Buona Pasqua 2026, il valore del tempo insieme su Digital-News e Digital-ForumIn un’epoca scandita dalla velocità dei flussi informativi e da una stagione sportiva senza pause , la Pasqua 2026 diventa una parentesi preziosa,...