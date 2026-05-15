Beautiful | Donna ha un terribile presentimento che cambierà tutto

Da anticipazionitv.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime puntate di Beautiful, Donna Logan si è trovata coinvolta nella disputa tra le sorelle Katie e Brooke. La donna ha avuto un presentimento che potrebbe avere ripercussioni sulla dinamica familiare e sulla condizione delle protagoniste. La storyline si concentra sul conflitto tra le due sorelle, con Donna che si inserisce in modo deciso. La narrazione si sviluppa attraverso dialoghi e situazioni che mostrano il suo coinvolgimento diretto nella vicenda.

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Nelle ultime puntate di Beautiful, Donna Logan è stata costretta a intervenire nella guerra tra le sorelle Katie e Brooke. Un terribile presentimento la spinge a mettere in guardia Katie, ma le conseguenze potrebbero essere devastanti per la famiglia Logan. Scopriamo cosa sta accadendo nella soap più amata. Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: successo per Ridge e Brooke a Montecarlo Donna avverte Katie del piano di Liam per Hope. Negli episodi americani di Beautiful, Katie confessa a Donna il piano di Liam per Hope. Dopo il fermo della Hope for the Future, Liam invita Hope a lasciare la Forrester Creations. Katie, ignara del piano di Hope, sembra favorevole a questa alleanza, ma Donna non è d’accordo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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