Battute le lobby della nostalgia Villa Mussolini è del Comune di Riccione

Il Comune di Riccione ha annunciato di aver superato le resistenze delle associazioni che volevano mantenere intatto il complesso di Villa Mussolini. La decisione è stata condivisa dalla sindaca durante un incontro pubblico, spiegando che l’obiettivo è procedere con la riqualificazione dell’area per nuovi usi pubblici. La proprietà del sito passa ora al Comune, che ha avviato le procedure per l’intervento di restauro e riqualificazione. La questione ha suscitato reazioni tra cittadini e comitati locali.

Riccione, 15 maggio 2026 - “Abbiamo battuto le lobby della nostalgia”. La sindaca di Riccione Daniela Angelini lo dice dopo la firma dal notaio Mauro Plescia per l'acquisto a titolo definitivo di villa Mussolini dalla società Rimini cultura srl, facente capo a Fondazione Cassa di risparmio di Rimini. Alla stipula, davanti al notaio, erano presenti la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa, l’assessore al Bilancio e Patrimonio Alessandro Nicolardi e la dirigente al Bilancio e Patrimonio Cinzia Farinelli. Per la Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, ha siglato l’atto il presidente Paolo Pasini, mentre il Comune riccionese lo ha firmato la dirigente Farinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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