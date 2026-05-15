Basket l’esodo verso la NCAA | il boom dei contratti NIL svuota l’Europa

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo di giovani atleti europei che scelgono di trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nel sistema universitario, grazie ai contratti NIL che prevedono compensi diretti e benefici vari. Questa tendenza sta portando a una diminuzione di talenti che rimangono nei campionati europei, sollevando interrogativi sulla capacità dei club locali di offrire condizioni competitive. I numeri mostrano come sempre più giovani preferiscano il percorso universitario rispetto ai contratti professionistici nel loro continente.

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? Punti chiave Come fanno i club europei a competere con i budget universitari?. Perché i giovani talenti preferiscono il college ai contratti professionistici?. Quali sono i nuovi meccanismi economici che attirano i cestisti?. Cosa rischia il campionato italiano con la fuga dei prospetti?.? In Breve Atleti come Saliou Niang e Quinn Ellis scelgono il sistema americano per motivi economici.. Budget universitari per il revenue sharing raggiungono i 20,5 milioni di dollari per istituto.. Federico Gallinari evidenzia guadagni NIL superiori ai contratti rookie NBA per alcuni giocatori.. Numero cestisti europei in NCAA raddoppiato da 182 nel 2016 a 343 oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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