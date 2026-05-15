Bari-Südtirol | probabili formazioni e dove vederla in tv

Da baritoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 20, allo stadio San Nicola, il Bari affronta il Südtirol nell’andata dei playout di Serie BKT 20252026. La partita durerà circa novanta minuti, e rappresenta un momento decisivo per la squadra biancorossa, che cerca di mantenere la categoria. Le probabili formazioni sono state annunciate, e l’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva. È una sfida che mette in gioco il futuro del club in questa stagione di campionato.

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Tutto in novanta minuti - o quasi. Il Bari ospita stasera alle ore 20 al San Nicola il Südtirol nell'andata dei playout di Serie BKT 20252026, il bivio che deciderà il futuro della squadra biancorossa nella cadetteria.La matematica parla chiaro: al termine della stagione regolare i biancorossi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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