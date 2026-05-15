Barbara Palvin e Dylan Sprouse red carpet con sorpresa a Cannes

A Cannes, durante il Festival, due volti noti si sono presentati insieme sul red carpet. La modella ungherese e l’attore americano hanno scelto questa occasione per comunicare qualcosa di speciale. La donna indossava un abito elegante, mentre l’uomo optava per un completo scuro. La loro presenza ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti, creando un momento di curiosità tra il pubblico. La coppia ha camminato fianco a fianco, lasciando intendere che ci fosse un messaggio condiviso tra loro.

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Hanno scelto il red carpet del Festival di Cannes per dare l’annuncio: la top model ungherese Barbara Palvin e l’ex star di Disney Channel Dylan Sprouse diventeranno genitori, come mostrato durante la passerella al festival del cinema francese dall’abito azzurro chiaro satinato di lei, che lasciava intravedere una pancia già pronunciata. Poco dopo la prima apparizione pubblica, la coppia ha voluto dare la notizia anche ai follower dei social, con un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Nessuna didascalia a corredo del carosello, solo delle emoticon col simbolo delle corna a dire “rock on”, per riprendere il simpatico “gesto” del bebè immortalato dall’ecografia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Barbara Palvin e Dylan Sprouse, red carpet con sorpresa a Cannes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Barbara Palvin & Dylan Sprouse at Paris Fashion Week Sullo stesso argomento Dylan Sprouse e Barbara Palvin aspettano il loro primo figlio: l’annuncio della gravidanza sul red carpet del Festival di CannesBarbara e Dylan si sono conosciuti nel 2017 a un evento e hanno iniziato ufficialmente a frequentarsi nel 2018. Dylan Sprouse e Barbara Palvin aspettano il primo figlio e hanno scelto il red carpet di Cannes per dirlo al pubblico. La modella ha mostrato il pancione con un abito azzurro firmato Miu Miu durante la serata del 14 maggio. #BarbaraPalvin ift.tt/BuA1WQp x.com Barbara Palvin e Dylan Sprouse al photocall del Trofeo Chopard durante il 79° Festival di Cannes reddit Barbara Palvin e Dylan Sprouse aspettano il primo figlio, l'annuncio a CannesLa top model ungherese e l'attore americano hanno annunciato la prima gravidanza durante la 79ª edizione del Festival di Cannes. Il pancione è comparso sul red carpet il 14 maggio 2026, seguito da un ... tg24.sky.it Barbara Palvin e Dylan Sprouse sorprendono tutti a Cannes 2026 con un lieto annuncio: la coppia aspetta un bebè!Festival di Cannes 2026 Barbara Palvin e Dylan Sprouse lieto annuncio incinta gravidanza bebè in arrivo look red carpet ... myluxury.it