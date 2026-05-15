Dopo mesi di silence, la conduttrice ha deciso di raccontare la sua versione sulla rottura con Mediaset, affermando di possedere prove che smentiscono alcune voci circolate in passato. Ha anche riferito di una causa legale intentata contro l’azienda, legata a un’accusa di pagamento per il silenzio, che lei sostiene di poter confutare con documenti a suo favore. Recentemente, si è parlato anche di un possibile retroscena riguardante la Rai, senza che siano state fornite conferme ufficiali.

La conduttrice racconta nuovi retroscena sulla rottura con Mediaset: ‘Ho le prove’. Dopo mesi di indiscrezioni e voci mai confermate, Barbara d’Urso è tornata a parlare apertamente della fine del suo rapporto con Mediaset. E le parole usate dalla conduttrice stanno già facendo discutere. In una lunga intervista rilasciata a La Stampa, la storica padrona di casa di programmi come Pomeriggio Cinque racconta il dolore vissuto dopo l’interruzione improvvisa del legame professionale con l’azienda di Cologno Monzese, parlando di una rottura che, a suo dire, sarebbe avvenuta senza spiegazioni dirette. Ma c’è soprattutto un passaggio che ha attirato l’attenzione del pubblico e del mondo televisivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Barbara d’Urso e la causa contro Mediaset: ‘Dicevano che ero stata pagata per tacere’, poi il retroscena sulla Rai

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