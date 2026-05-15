Barbara D’Urso al veleno e senza freni su Mediaset e contro De Filippi e Toffanin

Da metropolitanmagazine.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D’Urso ha dichiarato di aver ricevuto un’offerta ritenuta umiliante da Mediaset, parole con cui ha commentato la fine del suo rapporto con l’azienda e l’avvio di una causa legale contro di essa e contro Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice ha accusato Mediaset di trattamenti ingiusti e ha espresso la volontà di tutelare i propri diritti attraverso le vie legali. La questione riguarda anche le sue precedenti collaborazioni con altre figure del gruppo televisivo.

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“Mi è stata fatta un’offerta talmente umiliante, che mi vergogno anche a raccontarla”. Così  Barbara D’Urso  parla della rottura con  Mediaset   e della causa legale avviata contro l’azienda e  Pier Silvio Berlusconi. In un’intervista la conduttrice torna sull’addio alla tv dei Berlusconi, tra accuse e precisazioni, e racconta quanto ha vissuto in questi tre anni lontani dagli schermi. “Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto – spiega – si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone: da allora non ho mai ricevuto una spiegazione né un solo messaggio da nessuno”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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