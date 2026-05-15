Barbara D’Urso ha dichiarato di aver ricevuto un’offerta ritenuta umiliante da Mediaset, parole con cui ha commentato la fine del suo rapporto con l’azienda e l’avvio di una causa legale contro di essa e contro Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice ha accusato Mediaset di trattamenti ingiusti e ha espresso la volontà di tutelare i propri diritti attraverso le vie legali. La questione riguarda anche le sue precedenti collaborazioni con altre figure del gruppo televisivo.

“Mi è stata fatta un’offerta talmente umiliante, che mi vergogno anche a raccontarla”. Così Barbara D’Urso parla della rottura con Mediaset e della causa legale avviata contro l’azienda e Pier Silvio Berlusconi. In un’intervista la conduttrice torna sull’addio alla tv dei Berlusconi, tra accuse e precisazioni, e racconta quanto ha vissuto in questi tre anni lontani dagli schermi. “Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto – spiega – si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone: da allora non ho mai ricevuto una spiegazione né un solo messaggio da nessuno”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Barbara D’Urso al veleno e senza freni su Mediaset e contro De Filippi e Toffanin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Barbara D’Urso ancora contro Mediaset: “Bloccate trattative in Rai. Su ingerenze De Filippi-Toffanin ho chat e audio”

BARBARA D’URSO IN TRIBUNALE: “LA VERITÀ SU MEDIASET, DE FILIPPI E TOFFANIN”Barbara d’Urso è pronta a raccontare tutta la verità su Mediaset, Maria De Filippi e Silvia Toffanin in Tribunale: “Davanti ai giudici, che è la sede...

Barbara D'Urso: Per più di una volta ed esattamente 3, stavo per condurre una trasmissione in prime time in Rai: ci sono state numerose riunioni [...] e improvvisamente sparivano tutti. Leggo sui giornali varie ipotesi. Chi legge può trarre le sue conclusioni (L x.com

Coinquilino ossessionato da Barbara D’Urso reddit

Barbara D'Urso: Dopo 16 anni a Mediaset tutto si è interrotto nel 2023: c'era il divieto di avere contatti con me come se fossi una traditrice. Oggi mi fanno apparire come ...Sono passati tre anni da quando Barbara D'Urso si è ritrovata, dall'oggi al domani, fuori dall'azienda per la quale lavorava nonostante andasse in onda praticamente tutti i giorni e con più di un prog ... vanityfair.it

Barbara D’Urso ha denunciato Mediaset? Cosa sta succedendo e cosa ha detto l'ex conduttriceBarbara D’Urso torna al centro del gossip: dalle voci sulla denuncia contro Mediaset ai guadagni e al patrimonio accumulato in tv. alfemminile.com