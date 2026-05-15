Bar caffetterie e panifici al setaccio | raffica di sanzioni e sequestri Due attività chiuse a Latina

I carabinieri del Nas, con il supporto delle stazioni locali, hanno effettuato controlli approfonditi in diversi esercizi commerciali, tra cui bar, caffetterie e panifici nei comuni pontini. Durante le ispezioni sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a sanzioni e sequestri. In due casi, le attività sono state chiuse in via definitiva. Le operazioni rientrano in un’azione di vigilanza mirata a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

Esercizi commerciali e bar passati al setaccio dai carabinieri del Nas con il supporto delle stazioni locali dell'Arma dei comuni pontini. Le ispezioni hanno riguardato in particolare attività che operano nei settori della somministrazione di alimenti e bevande.Il bilancio complessivo è di 14mila. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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